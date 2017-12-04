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Квирикашвили: Мы должны сохранить сильную Европу, которая будет готова открыть двери Грузии


04.12.2017   13:16
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил на международной парламентской конференции «Евросоюз и партнеры – многообразие для крепкого единства».

Как отметил премьер в выступлении, для него огромная честь, иметь возможность приветствовать участников этой важной конференции, которая в этом году собрала парламентские делегации 17 стран.

«Сегодняшняя встреча отличается тем, что в одном рабочем пространстве объединяет представителей законодательных органов стран-членов ЕС и стран-кандидатов, а также представителей «Восточного партнерства», Европарламента, известных экспертов и представителей гражданского общества. Такое многообразие создает уникальную возможность обмена опытом и сотрудничеством, а также обсуждения проблем и путей их решения, что очень важно перед лицом общих вызовов, перед которыми сегодня стоит Евросоюз и его соседи.

В этом году европейскому проекту исполнилось 60 лет. Успех этой беспрецедентной идеи принес мир, стабильность и благополучие европейскому континенту, а у соседних стран появилось желание участвовать в этих совместных усилиях. Основополагающие принципы еврообъединения сегодня актуальны, как никогда, особенно же для нас, стран партнеров Евросоюза, которых также беспокоит единство и крепость Евросоюза, как и самых членов объединения. Целью каждого из нас является, совместными усилиями сохранить единую, сильную Европу, которая при существовании должных условий, будет готова открыть двери Грузии и другим европейским государствам», - заявил премьер-министр.






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