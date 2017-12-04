Надеюсь, что очень многие швейцарские инвесторы посмотрят в сторону Грузии - президент

04.12.2017 14:33 Хочу поздравить, господин президент, Вас и членов вашего правительства, с развитием страны, - так обратилась президент Швейцарской конфедерации Дорис Лойтхарт к грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили на совместном брифинге, проведенном после встречи.



Как отметила президент Швейцарии, в течение последних 25 лет ситуация улучшилась и Швейцария рада этому.



«Мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. Швейцария способствовала демократии и развитию Грузии за эти 25 лет, и мы рады, что ситуация значительно улучшилась», - сказала президент Швейцарии.

По ее словам, ожидается углубление отношений в таких секторах, как экономика и энергетика.

«Экономические отношения между нашими странами существуют давно и они стабильны, но в будущем увеличатся - в начале следующего года будет задействовано также соглашение о свободной торговле, и я надеюсь, что очень многие швейцарские инвесторы посмотрят в сторону Грузии, чтобы еще больше освоить грузинский рынок. Исходя из сегодняшней беседы, дам себе право сказать, что мы говорим о других перспективах сотрудничества. Например, горный туризм, сельское хозяйство, где многое уже сделано. Мы поговорили и о сфере энергетики. Думаем, это те сферы, в которых у нас есть прогресс», - отметила президент Швейцарии.















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