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Швейцария традиционно играет роль посредника между странами - Менагаришвили
04.12.2017 14:34
Швейцария выполняет важную роль представителя интересов не только для России и Грузии, но и для других стран, у которых отсутствуют дипломатические отношения, заявил бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили
"Много в отношениях с Швейцарией, так же, как и в самой Швейцарии, построено на традициях. Посредническая роль Швейцарии на международной арене тоже традиционна. Поэтому, когда между Россией и Грузией прервались дипломатические отношения, вопрос, по-моему, даже не возникал, кто сможет взять на себя эту посредническую функцию. По всей видимости, к Швейцарии одновременно обратились обе страны", — сказал Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия.
Напомним, накануне президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.
Президент Швейцарии провела переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сфере туризма и сельского хозяйства.
С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой. В Тбилиси работает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но уже в интересах Грузии открыта в Москве.
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