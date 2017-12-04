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Швейцария традиционно играет роль посредника между странами - Менагаришвили


04.12.2017   14:34
Швейцария выполняет важную роль представителя интересов не только для России и Грузии, но и для других стран, у которых отсутствуют дипломатические отношения, заявил бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили

"Много в отношениях с Швейцарией, так же, как и в самой Швейцарии, построено на традициях. Посредническая роль Швейцарии на международной арене тоже традиционна. Поэтому, когда между Россией и Грузией прервались дипломатические отношения, вопрос, по-моему, даже не возникал, кто сможет взять на себя эту посредническую функцию. По всей видимости, к Швейцарии одновременно обратились обе страны", — сказал Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия.

Напомним, накануне президент Швейцарии Дорис Лейтхард прибыла в Тбилиси с двухдневным официальным визитом.

Президент Швейцарии провела переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. У Лейтхард также запланированы встречи с главой парламента Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С тех пор страны сотрудничают в сфере туризма и сельского хозяйства.

С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой. В Тбилиси работает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но уже в интересах Грузии открыта в Москве.






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