|
Глава МИД Грузии примет участие в Министерстве иностранных дел НАТО
04.12.2017 14:41
Министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе 4-5 декабря посетит Брюссель, где примет участие в Министерстве иностранных дел НАТО.
По информации МИД Грузии, Михаил Джанелидзе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также министрами иностранных дел других стран членов НАТО.
В рамках Министериала НАТО пройдет заседание Комиссии НАТО-Грузия, на котором будет обсуждаться процесс интеграции Грузии в НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна