Глава МИД Грузии примет участие в Министерстве иностранных дел НАТО

04.12.2017 14:41 Министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе 4-5 декабря посетит Брюссель, где примет участие в Министерстве иностранных дел НАТО.



По информации МИД Грузии, Михаил Джанелидзе встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также министрами иностранных дел других стран членов НАТО.



В рамках Министериала НАТО пройдет заседание Комиссии НАТО-Грузия, на котором будет обсуждаться процесс интеграции Грузии в НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества.















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