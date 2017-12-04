Саакашвили: У Порошенко какой-то мифический страх по отношению ко мне

04.12.2017 14:49 Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что если власти Украины примут решение о его депортации по просьбе грузинской стороны, то в тюрьме ему придется провести всего несколько недель.



«Порошенко рискует. Ну выкинет он меня в Грузию, где против меня сфабриковано дело по статье „госпереворот“ и еще по каким-то статьям. Но потом я освобожусь из грузинской тюрьмы, опять заявлюсь в Украину… Меня выпустят из тюрьмы максимум через пару недель. В Грузии я минимум в два раза популярнее, чем в Украине… Надолго в тюрьму меня не посадят, я слишком большой для них», — сказал политик в интервью изданию «Страна.ua».



Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко рассматривает несколько вариантов того, как с ним поступить.



«Они думали о депортации в Грузию, Польшу, о том, как выдворить меня в Голландию, где есть близкие родственники», — уточнил Саакашвили.



Сам политик полагает, что его хотят посадить, а затем предоставить возможность выбора: или выдача Грузии, или его отъезд по собственной воле. Но, по словам Саакашвили, сотрудничать с властью по «надуманным обвинениям» он не намерен.



«Пошлю их к черту. Я не буду сотрудничать по надуманным обвинениям. И я точно знаю, что не смогу сидеть где-то в Польше и кусать себе локти — это хуже смерти. Что я там буду делать в этой Польше или Голландии?.. Я уже стал частью жертвоприношения для Порошенко. И он постарается меня депортировать в Грузию. И будет платить деньги, чтобы меня там держали в тюрьме», — добавил экс-губернатор Одесской области, уточнив, что платить будут «местному олигарху».



«Он готов платить за собственную безопасность. Я всегда знал, что у него есть по отношению ко мне какой-то мифический страх. Он меня переоценивает», — добавил Саакашвили.



Как известно, в июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Теперь политик пытается оспорить это решение в суде. На прошлой неделе Саакашвили заявил, что президент распорядился в ближайшие дни взять его под стражу за попытку государственного переворота.















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