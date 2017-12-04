Саакашвили рассказал, как познакомил Порошенко с Обама и Керри

04.12.2017 14:50 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что Петра Порошенко на момент его избрания президентом Украины, никто не знал. Об этом он рассказал в интервью для "Страна.ua".



По словам Саакашвили, Порошенко не советовался с ним идти ли ему в президенты. А когда Порошенко избрали главой украинского государства, то никто его не знал.



"После того как его избрали президентом, он встретился со мной в Варшаве. Его мало кто знал. Я подвел его к Обаме, к Керри, много его хвалил. А потом в два часа ночи он пригласил меня к себе в гостиницу, и мы там у него в номере просидели до четырех утра. Он был уставший, после выборов и инаугурации.", - поделился он.

По словам Саакашвили, он предлагал Порошенко построить университет, но он не последовал этому совету.

"Я ему тогда говорил: "У тебя есть остров, про который ты мне рассказывал, вот тот, на Днепре. Построй там университет - по американскому образцу". Я говорил, что он может назвать его своим именем. Он смотрел на меня глазами полного непонимания. А сейчас Порошенко строит там квартиры. Возможно, он заработает там три миллиона долларов. Но что такое три миллиона долларов?" - сказал третий президент Грузии.















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