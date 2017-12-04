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Верховный суд Испании освободил под залог шесть экс-министров Каталонии
04.12.2017 15:07
Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шесть из восьми бывших членов правительства Каталонии. Об этом сообщает El Pais.
Суд решил оставить под стражей экс-вице-президента Женералитата (правительства) Каталонии Уриола Жункераса, который возглавляет избирательный список партии ERC, экс-главу МВД Хоакима Форни и двух общественных деятелей.
Судья Пабло Льярена объяснил отказ выпускать их из-под стражи риском повторения ими преступлений, в которых их обвиняют.
Шесть других экс-министров суд решил освободить под залог в 100 тыс. евро.
Их обязали еженедельно являться в Верховный суд засвидетельствовать свое присутствие и запретили выезжать из страны.
Напомним, 28 ноября арестованные экс-вице-президент Женералитата Каталонии Уриол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властью Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.
Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству, хищении государственных средств.
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