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Верховный суд Испании освободил под залог шесть экс-министров Каталонии


04.12.2017   15:07
Верховный суд Испании принял решение освободить под залог шесть из восьми бывших членов правительства Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Суд решил оставить под стражей экс-вице-президента Женералитата (правительства) Каталонии Уриола Жункераса, который возглавляет избирательный список партии ERC, экс-главу МВД Хоакима Форни и двух общественных деятелей.

Судья Пабло Льярена объяснил отказ выпускать их из-под стражи риском повторения ими преступлений, в которых их обвиняют.

Шесть других экс-министров суд решил освободить под залог в 100 тыс. евро.

Их обязали еженедельно являться в Верховный суд засвидетельствовать свое присутствие и запретили выезжать из страны.

Напомним, 28 ноября арестованные экс-вице-президент Женералитата Каталонии Уриол Жункерас и экс-министры от партии "Республиканские левые Каталонии" направили в Верховный суд письмо, в котором согласились с властью Мадрида над регионом и попросили освобождения из-под стражи.

Каталонских политиков обвиняют в мятеже, неповиновении правительству, хищении государственных средств.






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