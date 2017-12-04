Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Депутат Европарламента призвала политиков бойкотировать ЧМ-2018 в России


04.12.2017   15:10
Депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 2 декабря.

По словам Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир. Политик отметила, что российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику", - добавила Хармс и напомнила о вмешательстве России в дела Украины и Сирии. Также она раскритиковала отношение в России к оппозиции и меньшинствам.

Реббека Хармс назвала "образцовым" поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука (Joachim Gauck), который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. "Его примеру стоит последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу", - добавила Хармс.

Политик раскритиковала также Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), поскольку та проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.

25 ноября информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА новые данные о применении допинга российскими футболистами. Речь идет о десятках российских игроков, включая членов сборной России, пишет Daily Mail.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна