Депутат Европарламента призвала политиков бойкотировать ЧМ-2018 в России

04.12.2017 15:10 Депутат Европарламента от партии "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms) призвала политиков и обычных зрителей бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrücker Zeitung в субботу, 2 декабря.



По словам Хармс, Россия - не та страна, в которой стоит проводить подобный турнир. Политик отметила, что российскому президенту Владимиру Путину "достанется слишком много внимания" благодаря мировому первенству.



"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей и продолжает проводить свою антидемократическую политику", - добавила Хармс и напомнила о вмешательстве России в дела Украины и Сирии. Также она раскритиковала отношение в России к оппозиции и меньшинствам.



Реббека Хармс назвала "образцовым" поступок бывшего президента Германии Йоахима Гаука (Joachim Gauck), который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. "Его примеру стоит последовать и в будущем году во время чемпионата мира по футболу", - добавила Хармс.



Политик раскритиковала также Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА), поскольку та проигнорировала обвинения России в коррупции и допинге и не послушала призывы перенести чемпионат в другую страну.



25 ноября информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что готов предоставить ФИФА новые данные о применении допинга российскими футболистами. Речь идет о десятках российских игроков, включая членов сборной России, пишет Daily Mail.















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