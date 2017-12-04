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ПАСЕ приветствует назначение нового омбудсмена в Грузии


04.12.2017   16:05
В Парламентской ассамблее Совета Европы поприветствовали назначение Нино Ломджарии на должность нового народного защитника Грузии.

Наблюдатели от ПАСЕ в Грузии Керстин Лундрен и Титус Корляйтен пожелали новому омбудсмену успехов на новой должности.

«Уверены, что она выполнит свои задачи с той же беспристрастностью и строгостью, что и ее предшественник. Мы особенно приветствуем открытый процесс, с помощью которого она была назначена, она была выбрана большинством из кандидатов, предложенных гражданским обществом. Это должно способствовать поддержанию высокого уровня общественного доверия в этом важном учреждении», - говорится в заявлении наблюдателей ПАСЕ.

Парламент Грузии на пленарном заседании 30 ноября утвердил на пост нового народного защитника страны Нино Ломджарию. Депутаты проголосовали за кандидата, выдвинутого парламентским большинством 96 голосами против 5.






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