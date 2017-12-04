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Маргвелашвили: Швейцария готова способствовать политике разрядки в отношениях Грузии и России


04.12.2017   17:55
Президент Швейцарии Дорис Лойтхард заверила своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили в готовности ее страны продолжить посредническую миссию между Тбилиси и Москвой.

"Мы и в будущем будем способствовать диалогу и политике разрядки в грузино-российских отношениях", - сказала Д.Лойтхард журналистам в понедельник после переговоров в Тбилиси с Г.Маргвелашвили.

Как сообщила в понедельник пресс-служба президента Грузии по итогам переговоров, на встрече Г.Маргвелашвили поблагодарил правительство Швейцарии за выполнение важной посреднической миссии в отношениях Тбилиси и Москвы.

Грузия и Швейцария установили дипломатические отношения в июне 1992 года. С 2009 года Швейцария выполняет функции посредника между Грузией и Россией после разрыва дипломатических отношений Тбилиси с Москвой.

В Тбилиси работает секция интересов России при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция интересов Грузии открыта также при швейцарском посольстве в Москве.

В ходе переговоров в Женеве в 2011 году Грузия и Россия подписали соглашение о мониторинге грузов, передвигающихся в обе стороны на абхазском и югоосетинском участках границы. Посредником при имплементации проекта должна выступить швейцарская компания.






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