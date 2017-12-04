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Правительство Грузии отозвало из парламента вопрос объединения Службы разведки и СГБ
04.12.2017 18:00
Вопрос объединения Службы разведки и Службы государственной безопасности больше не инициирован в парламенте, - об этом на заседании бюро заявил председатель парламента Грузии.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, правительство уже отозвало данный вопрос из законодательного пакета.
«Отозван целый ряд законопроектов. В целом, пакет включал 112 проектов, и из них 12 отозваны. Один из них касается Службы разведки.
Речь о том, что Служба разведки должна была быть присоединена к Службе госбезопасности. Однако в связи с этим состоялись парламентские консультации, и после этого было принято решение, отозвать соответствующую часть пакета», - сообщил Ираклий Кобахидзе.
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