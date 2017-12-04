Правительство Грузии отозвало из парламента вопрос объединения Службы разведки и СГБ

04.12.2017 18:00 Вопрос объединения Службы разведки и Службы государственной безопасности больше не инициирован в парламенте, - об этом на заседании бюро заявил председатель парламента Грузии.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, правительство уже отозвало данный вопрос из законодательного пакета.

«Отозван целый ряд законопроектов. В целом, пакет включал 112 проектов, и из них 12 отозваны. Один из них касается Службы разведки.



Речь о том, что Служба разведки должна была быть присоединена к Службе госбезопасности. Однако в связи с этим состоялись парламентские консультации, и после этого было принято решение, отозвать соответствующую часть пакета», - сообщил Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

