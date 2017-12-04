Дорис Лейтхард: Я очень высоко ценю деятельность вашего правительства, поскольку ваши реформы действительно впечатляют

04.12.2017 18:01 Я очень высоко ценю деятельность вашего правительства, поскольку ваши реформы действительно впечатляют, - об этом президент Швейцарии Дорис Лейтхард заявила в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



По информации пресс-службы администрации правительства, в ходе встречи стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества в различных сферах.



Премьер-министр поблагодарил Швейцарию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, выполнение функции медиатора в отношениях между Грузией и Россией.



«... Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку Грузии и ее стремлений, поддержку территориальной целостности и суверенитета страны, а также за ту значительную роль, которую с 2008 года вы играете в процессе решения конфликтов политическим путем. Мы высоко ценим это. Мы приветствуем укрепление двусторонних связей между Швейцарией и Грузией, также отраден рост торговли и инвестиций между нами. Мы делаем все возможное для укрепления двустороннего партнерства с вашей страной.



Большое спасибо, что вы, как и обещали, посетили Грузию», - обратился Георгий Квирикашвили к Дорис Лейтхард.



О дальнейшем углублении двухсторонних отношений говорила президент Швейцарской конфедерации.



«Господин премьер-министр, дорогой Георгий, я тоже рада быть здесь. У нас была очень интересная дискуссия в Давосе. Именно тогда я вам пообещала приехать в Грузию. В этом году отмечается 25-летие наших дипломатических отношений. Как вы уже упоминали, Швейцария высоко ценит тот мандат, силой которого пытается содействовать диалогу между Грузией и Россией. Я очень высоко ценю деятельность вашего правительства, поскольку ваши реформы действительно впечатляют. Желаю вам успеха. Цель этого визита - дальнейшее углубление наших двусторонних отношений», - отметила Дорис Лейтхард.

















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