Чхенкели: Роль службы школьных приставов усилится, решено, что в мониторинг безопасности школ включится и патрульная полиция

04.12.2017 18:03 По заявлению министра образования Грузии Михаила Чхенкели, роль службы школьных приставов усилится. Кроме того, как отметил министр на пресс-конференции, по согласованию с министром внутренних дел, в мониторинг безопасности школ включится патрульная полиция.



«Вчера я встретился с министром внутренних дел... Мы договорились, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая будет вести полную координацию конкретного плана и процесса превенции. В деятельность рабочей группы будут активно включены представители тех государственных ведомств, неправительственного сектора и международных организаций, которые работают в сфере правосудия в отношении несовершеннолетних. Мы уже наметили стратегию работы по нескольким направлениям. В первую очередь, это усиление роли службы приставов в образовательных учреждениях, а также скоординированные действия между службой школьных приставов и правоохранительными органами. Было также решено, что на начальном этапе патрульная полиция включится в мониторинг безопасности школ. Кроме того, в школах более активно будет проходить превентивная, образовательная активность с целью защиты общественного порядка, школьной дисциплины, против буллинга и насилия», - заявил Михаил Чхенкели.

















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