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Тадумадзе: Гарантии программ по охране окружающей среды будут расписаны на уровне законодательства


04.12.2017   18:53
Министерство по охране окружающей среды будет аннулировано, но в связи с природоохранными программами особые гарантии будут расписаны на законодательном уровне.

Как заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, в направлении проекта министерства по охране окружающей среды остается запись, которая была представлена с самого начала.

Будут рассмотрены условия гарантий, которые будут зафиксированы на завтрашнем заседании комитета. Будет гарантировано, что природоохранный бюджет ни в коем случае не будет сокращен или будет меньше по сравнению с прошлыми годами.Соответственно, существует гарантия, что для государства является приоритетным охрана окружающей среды и в этом страна использует свои финансовые ресурсы, которые будут зафиксированы на законодательном уровне», — заявил Тадумадзе.

На основании осуществленной реорганизации правительства, министерство охраны окружающей среды будет упразднено и присоединится к министерству сельского хозяйства, против чего выступает комитет по хране окружающей среды парламента.








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