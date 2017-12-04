Тадумадзе: Гарантии программ по охране окружающей среды будут расписаны на уровне законодательства

04.12.2017 18:53 Министерство по охране окружающей среды будет аннулировано, но в связи с природоохранными программами особые гарантии будут расписаны на законодательном уровне.



Как заявил парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, в направлении проекта министерства по охране окружающей среды остается запись, которая была представлена с самого начала.



Будут рассмотрены условия гарантий, которые будут зафиксированы на завтрашнем заседании комитета. Будет гарантировано, что природоохранный бюджет ни в коем случае не будет сокращен или будет меньше по сравнению с прошлыми годами.Соответственно, существует гарантия, что для государства является приоритетным охрана окружающей среды и в этом страна использует свои финансовые ресурсы, которые будут зафиксированы на законодательном уровне», — заявил Тадумадзе.



На основании осуществленной реорганизации правительства, министерство охраны окружающей среды будет упразднено и присоединится к министерству сельского хозяйства, против чего выступает комитет по хране окружающей среды парламента.



















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