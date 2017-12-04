Прокурор: Несовершеннолетний ничего не сказал на судебном заседании

04.12.2017 19:02 Задержанный по делу об убийстве двух учеников в Тбилиси, несовершеннолетний Г.Б., ничего не сказал на судебном заседании, — об этом заявил прокурор Иосеб Хуцишвили после оглашения вердикта суда.



Представитель прокуратуры пояснил, что суд полностью учел позицию следственного ведомства и удовлетворил ходатайство.



«Несовершеннолетний ничего не говорил. Было удовлетворено наше ходатайство. Ведется интенсивное расследование. Сегодня задержанным предъявят обвинение и мы обратимся к суду. Идет спекуляция темой Субелиани (сотрудник Прокуратуры Грузии, чей сын находился на месте преступления - ред.), расследование все установит. Я не могу говорить исходя из интересов расследования. Задержанные обвиняются в сокрытии преступления», — заявил Иосеб Хуцишвили.



Сегодня суд определил предварительное заключение для несовершеннолетних, обвиняемых по делу об убийстве несовершеннолетних в Тбилиси.















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