|
Прокурор: Несовершеннолетний ничего не сказал на судебном заседании
04.12.2017 19:02
Задержанный по делу об убийстве двух учеников в Тбилиси, несовершеннолетний Г.Б., ничего не сказал на судебном заседании, — об этом заявил прокурор Иосеб Хуцишвили после оглашения вердикта суда.
Представитель прокуратуры пояснил, что суд полностью учел позицию следственного ведомства и удовлетворил ходатайство.
«Несовершеннолетний ничего не говорил. Было удовлетворено наше ходатайство. Ведется интенсивное расследование. Сегодня задержанным предъявят обвинение и мы обратимся к суду. Идет спекуляция темой Субелиани (сотрудник Прокуратуры Грузии, чей сын находился на месте преступления - ред.), расследование все установит. Я не могу говорить исходя из интересов расследования. Задержанные обвиняются в сокрытии преступления», — заявил Иосеб Хуцишвили.
Сегодня суд определил предварительное заключение для несовершеннолетних, обвиняемых по делу об убийстве несовершеннолетних в Тбилиси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна