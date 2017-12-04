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НАТО рассматривает возможности более тесного сотрудничества с Грузией - Столтенберг
04.12.2017 19:38
На министериале НАТО обсудят поддержку стран-аспирантов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса на пресс-конференции Брюсселе.
Министры иностранных дел стран-членов альянса обсудят этот вопрос в среду.
«Министрериал завершится обсуждением политики открытых дверей НАТО. Как продемонстрировало членство Монтенегро в альянсе, членство в альянсе возможно и для тех стран, которые достигли реального прогресса в проведении реформ и модернизации», — заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь прокомментирован и заседание комиссии НАТО-Грузия, намеченное на среду. По его словам, Грузия является одним из самых близких партнеров альянса.
«В рамках существенного пакета НАТО, мы совместно работаем над такими вопросами, как кибербезопасности и планирование операций. Также, в рамках нашего совместного тренировочного центра и развития школы оборонных институтов, профинансированный альянсом. Учения в этой школе уже прошли 1000 студентов. В ходе заседания мы обсудим возможности более тесного сотрудничества с Грузией, например с точки зрения Черноморской безопасности», — заявил Столтенберг.
Министериал иностранных дел НАТО открывается в Брюсселе завтра. Заседание комиссии НАТО-Грузия пройдет в среду.
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