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Президент Швейцарии возложила венок к мемориалу героев в Тбилиси
04.12.2017 19:42
Находящаяся с официальным визитом в Грузии президент Швейцарии Дорис Лейтхард, вместе с главой администрации президента Грузии Георгием Абашишвили возложила венок к мемориалу погибших за единство и независимость Грузии на площади Героев и почтила их память.
Президент Швейцарии прибыла в Грузию вчера.
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