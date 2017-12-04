Президент Швейцарии возложила венок к мемориалу героев в Тбилиси

04.12.2017 19:42 Находящаяся с официальным визитом в Грузии президент Швейцарии Дорис Лейтхард, вместе с главой администрации президента Грузии Георгием Абашишвили возложила венок к мемориалу погибших за единство и независимость Грузии на площади Героев и почтила их память.



Президент Швейцарии прибыла в Грузию вчера.















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