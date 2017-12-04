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Премьер-министр Грузии встретился с президентом Швейцарии
04.12.2017 19:50
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Швейцарии Дорис Лейтхард. Стороны обсудили развитие двухстороннего сотрудничества в разных сферах.
Премьер-министр поблагодарил Швейцарию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и выполнение функции медиатора в грузино-российских отношениях.
«Я очень рад принять у себя президента большого и важного друга Грузии. Я очень рад, что у нас есть эта возможность. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за поддержку Грузии и ее стремлений, поддержку территориальной целостности и суверенитета страны, а также за ту важную роль, которую вы играете в процессе решения конфликтов политическим путем с 2008 года. Мы высоко ценим это. Мы приветствуем укрепление двусторонних связей между Швейцарией и Грузией, а также радостен рост торговли и инвестиций между нами. Мы делаем все возможное для укрепления двустороннего партнерства с вашей страной. Большое спасибо, что как вы и обещали, вы посетили Грузию», — обратился Георгий Квирикашвили к Дорис Лейтхард.
О дальнейшем углублении двухсторонних отношений говорила президент Швейцарии.
«Господин премьер-министр, дорогой Георгий, я тоже рада быть здесь. У нас была очень интересная дискуссия в Давосе. Тогда я пообещала приехать в Грузию. В этом году отмечается 25-летие наших дипломатических отношений. Как вы уже упоминали, Швейцария высоко оценила тот мандат, силой которого, она пытается содействовать диалогу между Грузией и Россией. Я высоко ценю деятельность вашего правительства, потому что ваши реформы действительно впечатляют. Желаю вам удачи. Цель этого визита — дальнейшее углубление наших двусторонних отношений», — заявила Дорис Лейтхард.
Георгий Квирикашвили детально ознакомил президента Швейцарии с четырехпунктным планом реформ правительства, позитивными экономическими показателями и ведущими позициями страны в международных рейтингах.
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