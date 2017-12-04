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Нильс Скотт: Программа развития ООН старается помочь Грузии в демократической трансформации


04.12.2017   20:04
В конференции, в которой участвуют представители 17 стран, разговор коснется важных вопросов, влияющих на стран-членов Евросоюза так же, как и на стран-кандидатов- заявил постпред ООН в Грузии Нильс Скотт в своем выступлении на конференции "Евросоюз и партнеры- многообразие для сильного единства".

По его же словам, в ходе конференции разговор коснется вызовов, а также заострят внимание на совместные достижения.

"Тема конференции, "Многообразие для сильного единства", является отражением и выражением одной из целей устойчивого развития, поскольку все должны развиваться, никто не должен отставать, и в процессе этого развития мы должны заботиться о правах человека, свободе, мире, безопасности, и в будущем это должно быть одинаково доступно для всех.

Эти задачи дают нам возможность работать над развитием страны, работать над экологическими вопросами, включить правительства разных стран в достижение всех целей. Разумеется, в ходе осуществления этой деятельности раздается критика, но это хорошо. А также эти работы дают нам возможность определить новые приоритеты и нужды для новых коалиций"- заявил Нильс Скотт.

По его же заявлению, программа развития ООН старается помочь разным народам и парламентам, в том числе Грузии, в демократической трансформации и международной интеграции.







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