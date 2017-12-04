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ЕНД призывает Каху Каладзе увеличить финансирование бесплатных столовых


04.12.2017   20:12
Фракция городского собрания Тбилиси "Национальное движение" призывает мэра Тбилиси, Каху Каладзе, увеличить финансирование бесплатных столовых, и приостановить тендеры, объявленные с этой целью.

Об этом сегодня на брифинге в городском собрании заявил председатель фракции Ираклий Надирадзе. По его словам, Каха Каладзе не собирается увеличивать финансирование бесплатных столовых, и ежедневное питание 40 000 бенефициаров 60 столовых, находящихся в Тбилиси, по-прежнему будет профинансировано на 1,18 лари. По заявлению Надирадзе, материалы объявленного тендера дают ему возможность сказать это.

По словам оппозиционного депутата городского собрания, бюджет программы бесплатных столовых составляет 17 миллионов лари, а они требуют выделения 50 миллионов лари.

"По заданию мэра Тбилиси Кахи Каладзе все районные администрации города объявили тендер, где видно, что финансирование столовых остается прежним. Тендеры были объявлены 27 ноября, и должны завершиться до 12 декабря "- заявил Надирадзе.

По его же словам, в тендере обычно выигрывают компании-благотворители "Грузинской мечты", примером чего он назвал компанию "Нил", которая в течение ряда лет участвует в этих тендерах.








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