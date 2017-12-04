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Каладзе: Делаем все, чтобы максимально поддержать нуждающихся людей
04.12.2017 20:19
Мэрия Тбилиси делает все, чтобы оказать тем людям, которые нуждаются больше всего, содействие и поддержку, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил отвечая на вопрос о бесплатных столовых.
По его словам, с точки зрения финансирования бесплатных столовых, в бюджете будущего года не планируются изменения.
«Что касается выделенных средств, что было предусмотрено в бюджете текущего года, эти суммы останутся, однако в будущем, если будет возможна оптимизация, конечно, эти деньги будут направлены в этом направлении. Мы делаем все, чтобы оказать тем людям, которые нуждаются больше всего, содействие и поддержку», — заявил Каха Каладзе.
Напомним, что фракция "Национальное движение" призвала мэра Тбилиси Каху Каладзе увеличить финансирование бесплатных столовых, и приостановить тендеры, объявленные с этой целью. По словам оппозиционного депутата городского собрания, бюджет программы бесплатных столовых составляет 17 миллионов лари, а они требуют выделения 50 миллионов лари.
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