Маргвелашвили: Важно сотрудничество со страной, которая твердо поддерживает территориальную целостность Грузии

04.12.2017 20:53 Швейцария играет важнейшую роль с точки зрения существования диалога между Грузией и Россией, — об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили сделал на совместной пресс-конференции со швейцарским коллегой.



«Для нас очень активное сотрудничество со страной, которая в течение лет твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Со страной, которая играет важнейшую роль с точки зрения существования диалога между Грузией и Россией, на фоне того, что дипломатических отношений нет.



Швейцария – та страна, с которой, предположительно, очень скоро, как и со странами ЕС будет задействовано соглашение о свободной торговле.



Швейцария и Агентство развития Швейцарии являются той стороной, которая в течение 20 лет развития нашей страны потратила на нее сотни миллионов долларов и будет продолжать это и в будущем.



Хочу поблагодарить госпожу президента и подчеркнут позитивную динамику сотрудничества между нами, ту перспектику, которая видна между нашими странами в будущм», — заявил Георгий Маргвелашвили.















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