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Прокуратура: Количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится


04.12.2017   21:06
По словам заместителя главы процессуального отдела прокуратуры Иосеб Хуцишвили, отец одного из свидетелей убийства на улице Хорава, Мирза Субелиани работал в отделе кадров и его должность не смогла бы оказать влияние на дело. Об этом Хуцишвили заявил перед началом рассмотрения дела об убийстве несовершеннолетних в Городском суде.

По его словам, следствие ведется в интенсивно режиме и количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится.

«В первую очередь, выражаю глубокое сожаление в связи с гибелью. Для расследования делается все, наша позиция строжайшая.

«Сотрудник прокуратуры, Мирза Субелиани вчера обратился к Главному прокурору с заявлением об отставке. Следствие ведет МВД, прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Субелиани не мог прикоснуться к этому делу, он работал в отделе кадров и не мог оказать влияние. Он покинул должность, чтобы не было спекуляций.

В связи с этим фактом прокуратура делает все. Следственные мероприятия в интенсивном режиме. Количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится, однако я воздержусь от разговора о деталях», — заявил Иосеб Хуцишвили.






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