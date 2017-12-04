Прокуратура: Количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится

04.12.2017 21:06 По словам заместителя главы процессуального отдела прокуратуры Иосеб Хуцишвили, отец одного из свидетелей убийства на улице Хорава, Мирза Субелиани работал в отделе кадров и его должность не смогла бы оказать влияние на дело. Об этом Хуцишвили заявил перед началом рассмотрения дела об убийстве несовершеннолетних в Городском суде.



По его словам, следствие ведется в интенсивно режиме и количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится.



«В первую очередь, выражаю глубокое сожаление в связи с гибелью. Для расследования делается все, наша позиция строжайшая.



«Сотрудник прокуратуры, Мирза Субелиани вчера обратился к Главному прокурору с заявлением об отставке. Следствие ведет МВД, прокуратура осуществляет процессуальное руководство. Субелиани не мог прикоснуться к этому делу, он работал в отделе кадров и не мог оказать влияние. Он покинул должность, чтобы не было спекуляций.



В связи с этим фактом прокуратура делает все. Следственные мероприятия в интенсивном режиме. Количество привлеченных к уголовной ответственности по делу об убийстве несовершеннолетних увеличится, однако я воздержусь от разговора о деталях», — заявил Иосеб Хуцишвили.















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