Мы должны объявить непримиримую борьбу насилию - министр образования

04.12.2017 21:28 Мы должны объявить непримиримую борьбу насилию, - об этом заявил министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, откликнувшись таким образом на происшествие на улице Хорава.



По его словам, соответствующие органы делают все, чтобы истина была установлена как можно быстрее.

Михаил Чхенкели выразил соболезнования семьям погибших.



«Безопасность наших детей это наш главный интерес. Сегодня главнейшая забота министерства - усилить работу для того, чтобы такая трагедия больше не повторилась. Мы должны объявить непримиримую борьбу насилию. Наши усилия должны охватить всю страну, все школы без исключения. Эта задача требует повседневной работы всех государственных ведомств, неправительственных организаций и СМИ, всего общества, а также использования опыта международного сообщества», - заявил Михаил Чхенкели.















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