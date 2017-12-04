Андрей Мамикинс предлагает провести конференцию с участием всех сторон конфликтов в Грузии

04.12.2017 22:45 Докладчик по вопросу Грузии Европарламента Андрей Мамикинс откликнулся на участие представителя цхинвальского марионеточного режима Дмитрия Медоева в форуме «Евросоюз 2017, Россия – 1917: конфликт между Западом и Россией» в Брюсселе.



Как заявил Мамикинс «Первому каналу», если на форуме представлена одна сторона, то должна присутствовать и вторая сторона.



«Для выступления на форуме у меня было лишь три минуты. Вы знаете, что я признаю территориальную целостность и суверенитет Грузии. Я не являюсь организатором форума. Думаю, если на форуме представлена одна сторона, то должна присутствовать и вторая сторона. У меня есть идея обратиться к президенту Европарламента для проведения конференции с участием всех сторон конфликта, как например в Женевских переговорах», — заявил Первому каналу Андрей Мамикинс.















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