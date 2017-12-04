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Саакашвили: ГПУ возбудила дело по Центру Бендукидзе


04.12.2017   23:09
ГПУ возбудила производство по Центру Бендукидзе. Об этом пишет в Facebook экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.

«Генпрокуратура возбудила производство по Центру Бендукидзе, который возглавляет Владимир Федорин, и соучредителем которого являюсь я, по шпионской статье «Причастность к передаче информации представителям иностранных государств», с прямым заданием от прокурора (я юрист с тридцатилетним стажем и впервые вижу такое на бумаге) — собрать на нас «компрометирующие материалы», — пишет лидер РНС.

Саакашвили отметил, что одной из главных функций Центра и является популяризация Украины по всему миру и передача информации украинцам и иностранцам.

«Бедный Каха Бендукидзе переворачивается в могиле и посылает привет Порошенко. С утра задержали двух работников офиса: Назара и Севера. Северион Дангадзе, один из координаторов Киевской области, помещен в СИЗО (хоть у него и грузинская фамилия, он на 100% украинец). Сейчас идет обыск квартиры руководителя нашей Бориспольской организации Руха Новых Сил Ярослава Сарафинюка», — добавил он.






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