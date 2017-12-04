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В Чехии решили не распространять ежедневники с Крымом и Абхазией
04.12.2017 23:35
Компания «Чешские железные дороги» (České dráhy) выпустила традиционные ежедневники на грядущий год, но в настоящее время руководство приняло решение не распространять их.
Причиной тому карта мира, на которой Крым отмечен в цветах и России и Украины. То же самое сделано в отношении оккупированных Россией грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. т.н. Южной Осетии. Карта в таком виде может вызвать недовольство России, Украины и Грузии.
Всего издано 5 тыс. ежедневников. Обычно в конце декабря их раздают профсоюзам, бизнес-партнерам, банкирам, политикам.
Издание «Лидове новины» сообщает, что руководство компании воздерживается от комментариев.
По мнению картографов, ситуацию в таких случаях спасает пояснительный комментарий под картой.
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