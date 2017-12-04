Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан координатор киевской областной ячейки партии Саакашвили


04.12.2017   23:37
Координатора киевской областной ячейки партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" Севериона Денгадзе задержали в понедельник представителя Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, заявляют в политической силе.

"Меня допустили к разговору в Северионом Денгадзе. Сегодня планируется вручение подозрения, по словам следователя. Какие-либо пояснения они не дают", - сказала адвокат задержанного Юлия Сидорчук на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, адвокаты подали ходатайства для ознакомления с материалами дела.

Как отмечает адвокат, по предварительной информации, С.Денгадзе не имеет отношения к подозрению, которое ему собирают вручить.

Представитель партии "Рух новых сил" сообщила, что С.Денгадзе был задержан на въезде в Полтаву представителями СБУ и Генпрокуратуры. В настоящее время он находятся в следственном изоляторе СБУ в Киеве.

Ю.Сидорчук также добавила, что координатора партийной ячейки подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (пособничество участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В то же время сам лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что Генпрокуратура возбудила производство относительно Центра Бендукидзе, в котором он является соучредителем, по статье "причастность к передаче информации представителям иностранных государств",

"Цирк ситуации в том, что одной из главных функций Центра и является популяризация Украины по всему миру и передача информации украинцам и иностранцам", - отметил М.Саакашвили.

По его словам, задержанный утром в понедельник С.Дангадзе помещен в СИЗО. "Сейчас идет обыск квартиры руководителя нашей Бориспольской организации "Руха новых сил" Ярослава Сарафинюка", - добавил М.Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна