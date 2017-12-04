Задержан координатор киевской областной ячейки партии Саакашвили

04.12.2017 23:37 Координатора киевской областной ячейки партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" Севериона Денгадзе задержали в понедельник представителя Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры, заявляют в политической силе.



"Меня допустили к разговору в Северионом Денгадзе. Сегодня планируется вручение подозрения, по словам следователя. Какие-либо пояснения они не дают", - сказала адвокат задержанного Юлия Сидорчук на пресс-конференции в понедельник в Киеве.



По ее словам, адвокаты подали ходатайства для ознакомления с материалами дела.



Как отмечает адвокат, по предварительной информации, С.Денгадзе не имеет отношения к подозрению, которое ему собирают вручить.



Представитель партии "Рух новых сил" сообщила, что С.Денгадзе был задержан на въезде в Полтаву представителями СБУ и Генпрокуратуры. В настоящее время он находятся в следственном изоляторе СБУ в Киеве.



Ю.Сидорчук также добавила, что координатора партийной ячейки подозревают в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины (пособничество участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).



В то же время сам лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили на своей странице в соцсети Фейсбук отметил, что Генпрокуратура возбудила производство относительно Центра Бендукидзе, в котором он является соучредителем, по статье "причастность к передаче информации представителям иностранных государств",



"Цирк ситуации в том, что одной из главных функций Центра и является популяризация Украины по всему миру и передача информации украинцам и иностранцам", - отметил М.Саакашвили.



По его словам, задержанный утром в понедельник С.Дангадзе помещен в СИЗО. "Сейчас идет обыск квартиры руководителя нашей Бориспольской организации "Руха новых сил" Ярослава Сарафинюка", - добавил М.Саакашвили.















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