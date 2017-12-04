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Бейли Хатчисон: США полностью поддерживает членство Грузии в НАТО
04.12.2017 23:55
США полностью поддерживает членство Грузии в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель североатлантического альянса в США Кэй Бэйли Хатчисон.
«Грузия является важным партнером альянса. Грузия выполняет важную работу в различных сферах, в том числе в Афганистане.
Конечно, мы ожидаем сотрудничества с ними, в условиях, когда они достигают прогресса на пути к членству в НАТО, США полностью поддерживают политику «Открытых дверей» альянса.
Мы считаем, что НАТО сильнее сегодня, когда у него есть 29 членов, и в будущем мы ждем добавления новых членов», — заявила Хатчисон.
Это заявление постоянный представитель НАТО в США сделала в преддверии завтрашнего министериала, в рамках которого в Брюсселе пройдет заседание комиссии НАТО-Грузия.
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