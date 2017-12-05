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Госдеп США выразил сомнения по поводу желания Украины бороться с коррупцией


05.12.2017   11:11
В связи с войной украинских антикоррупционных ведомств между собой, у Государственного департамента США появились сомнения по поводу желания Украины побороть коррупцию. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

В заявлении сказано, что что "срыв антикоррупционного расследования на высоком уровне, арест агентов и изъятие чувствительных документов НАБУ вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией".

"Эти действия выглядят как часть усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые поддержаны США и другими странами", - говорится в документе.

Также сказано, что подрывает доверие украинского народа и международную поддержку.

Нойерт упомянула слова госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что "для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если оно теряет свою душу от коррупции".

Американская сторона призывает все ветви власти в Украине работать сплоченно, чтобы искоренить коррупцию из публичной жизни.

Смотрите также: Коррупция против коррупции. За что воюют НАБУ, СБУ и прокуратура

3 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что весь аппарат Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является нелегальным, а методы его работы - незаконными.

Вчера, 4 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проигнорировал открытие в США Глобального форума по возврату активов, который сосредоточен, в том числе, на помощи Украине и организован при поддержке ООН и Всемирного банка. Там, в Вашингтоне, посол Украины в США Валерий Чалый намеревался уладить конфликт между Генпрокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро во время визита представителей этих ведомств.






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