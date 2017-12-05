Госдеп США выразил сомнения по поводу желания Украины бороться с коррупцией

05.12.2017 11:11 В связи с войной украинских антикоррупционных ведомств между собой, у Государственного департамента США появились сомнения по поводу желания Украины побороть коррупцию. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.



В заявлении сказано, что что "срыв антикоррупционного расследования на высоком уровне, арест агентов и изъятие чувствительных документов НАБУ вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией".



"Эти действия выглядят как часть усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которые поддержаны США и другими странами", - говорится в документе.



Также сказано, что подрывает доверие украинского народа и международную поддержку.



Нойерт упомянула слова госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что "для Украины нецелесообразно бороться за свое тело в Донбассе, если оно теряет свою душу от коррупции".



Американская сторона призывает все ветви власти в Украине работать сплоченно, чтобы искоренить коррупцию из публичной жизни.



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3 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что весь аппарат Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) является нелегальным, а методы его работы - незаконными.



Вчера, 4 декабря, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проигнорировал открытие в США Глобального форума по возврату активов, который сосредоточен, в том числе, на помощи Украине и организован при поддержке ООН и Всемирного банка. Там, в Вашингтоне, посол Украины в США Валерий Чалый намеревался уладить конфликт между Генпрокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро во время визита представителей этих ведомств.















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