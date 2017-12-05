ГПУ и СБУ проводят обыск в квартире Саакашвили

05.12.2017 11:18



"Генеральная прокуратура проводит следственные действия по поддержке Службы безопасности Украины", - ответила Л.Сарган в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об обысках у Саакашвили.



Следует отметить, что к месту проведения обыска не пропускают ни адвоката Саакашвили, ни депутатов Верховной Рады, которые по закону имеют право находиться там.



Прямую трансляцию с лестничной площадки квартиры Михаила Саакашвили можно



По информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.



Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа".



Ранее Саакашвили писал на своей странице в Фейсбук, что СБУ получило ордер суда на обыск его квартиры по делу о государственном перевороте в Украине.



«Извините ребята, не дождался, поехал в Конотоп по своим агентурным делам, получать инструкции на российской границе. Но чтобы облегчить вам задачу, когда зайдете, можете открыть двери теми же ключами, которые забрали у моего водителя «грабители», избившие его у подъезда, и с помощью которых вы ставили в моей квартире камеры 10 дней тому назад.



Листовки про импичмент с кокаином, такие же, как и те, которые благодаря вашей бдительности перехватили в Кривом Роге - сразу при входе, газеты про коррупционные схемы Порошенко с героином - в шкафу, конфеты Рошен - в холодильнике, но Не есть - отравлены для дальнейшей пересылки в детсады, с целью дискредитации гаранта, взрывающая только барыг взрывчатка - хранится у меня в сейфе, а деньги, полученные от монгольской разведки не ищите, я вчера их пропил с журналистами в ресторане «Гиви».



Да, и не забудьте выключить свет, когда будете выходить, а то с тех пор, как Петр Алексеевич стал совладельцем ДТЭК, тарифы на электроэнергию кусаются еще больше, чем когда владельцем был один Ахметов», - написал Саакашвили.



В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили проведение следственных действий при поддержке Службы безопасности, комментируя обыски у экс-председателя Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Саакашвили. Информацию УНН в комментарии подтвердила пресс-секретарь Генеарльного прокурора Лариса Сарган."Генеральная прокуратура проводит следственные действия по поддержке Службы безопасности Украины", - ответила Л.Сарган в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об обысках у Саакашвили.Следует отметить, что к месту проведения обыска не пропускают ни адвоката Саакашвили, ни депутатов Верховной Рады, которые по закону имеют право находиться там.Прямую трансляцию с лестничной площадки квартиры Михаила Саакашвили можно смотреть тут По информации источника УНН, у Саакашвили происходит обыск по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.Также собеседник УНН сообщил, что обыск у Саакашвили по поручению ГПУ осуществляет спецподразделение СБУ "Альфа".Ранее Саакашвили писал на своей странице в Фейсбук, что СБУ получило ордер суда на обыск его квартиры по делу о государственном перевороте в Украине.«Извините ребята, не дождался, поехал в Конотоп по своим агентурным делам, получать инструкции на российской границе. Но чтобы облегчить вам задачу, когда зайдете, можете открыть двери теми же ключами, которые забрали у моего водителя «грабители», избившие его у подъезда, и с помощью которых вы ставили в моей квартире камеры 10 дней тому назад.Листовки про импичмент с кокаином, такие же, как и те, которые благодаря вашей бдительности перехватили в Кривом Роге - сразу при входе, газеты про коррупционные схемы Порошенко с героином - в шкафу, конфеты Рошен - в холодильнике, но Не есть - отравлены для дальнейшей пересылки в детсады, с целью дискредитации гаранта, взрывающая только барыг взрывчатка - хранится у меня в сейфе, а деньги, полученные от монгольской разведки не ищите, я вчера их пропил с журналистами в ресторане «Гиви».Да, и не забудьте выключить свет, когда будете выходить, а то с тех пор, как Петр Алексеевич стал совладельцем ДТЭК, тарифы на электроэнергию кусаются еще больше, чем когда владельцем был один Ахметов», - написал Саакашвили.











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