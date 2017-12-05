Россия оккупирует территорию Грузии, и люди не должны забывать об этом - Дэвид Крамер

05.12.2017 11:23 Участники международной встречи стратегической дискуссии побывали в селе Одзиси. Грузинская сторона ознакомила руководителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий, и экспертов темы обороны и национальной безопасности с результатами войны 2008 года. Члены делегации остановились на месте, откуда видна российская военная база, построенная девять лет назад, после августовской войны.



"Я много раз был в Грузии, но здесь – никогда. Это очень важный момент для меня, поскольку я увидел, с чем приходится справляться Грузии в своей каждодневной жизни. Это угроза с российской стороны, и то, что Россия делает с Грузией с 2008 года, оккупирует территорию Грузии, люди не должны забывать"- заявил директор Института Маккейна по вопросам прав человека и демократии Дэвид Крамер.



На месте грузинская сторона детально проинформировала гостей о положении жителей оккупированных территорий, и сел, сопредельных с линией оккупации.



"Важно, чтобы международные гости приходили сюда, и своими глазами видели незаконную оккупацию. Видели как свободную, так и оккупированную Грузию. Для меня очевидны и ясны угрозы и вызовы, перед которыми стоит Грузия, и мы видим, насколько сложной является эта проблема. Способность Грузии бороться является примером для других стран в регионе"- заявил директор Центра международных исследований Люк Кофи.

















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