Аппатурай: На министериале НАТО будут обсуждать продолжение поддержки стран-аспирантов

05.12.2017 11:35 Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай дал комментарий Первому каналу в связи с обсуждением политики Открытой двери на текущей неделе в рамках министериала в НАТО.



По словам Аппатурая, первые дипломаты стран НАТО обсудят продолжение поддержки стран-аспирантов и содействие реформам.



«Факт, что обсуждение на министериале уделяется политике Открытой двери организации, указывает, что НАТО верна своей политике и эта политика содействует безопасности и стабильности евроатлантического пространства. На министериале министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят, как продолжить поддержку стран-аспирантов и как содействовать тем реформам, которые страны-аспираны подготовят для будущего членства в НАТО», — отметил Джеймс Аппатурай.















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