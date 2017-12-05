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Грузия должна сосредоточиться на реформах - Калниете


05.12.2017   11:42
Грузия должна сосредоточиться на реформах, — об этом заявила член Европейского парламента Сандра Калниете.

На заседании комитета по иностранным отношениям Европарламента обсудили вопрос выделения Грузии 45 миллионной микрофинансовой помощи в 2018 году.

«Реформы полезны для Грузии, для европейского будущего Грузии. Грузия — это передовая страна инициативы Восточного партнерства, но есть много вещей, которые нужно сделать. Грузия должна вновь стремиться и доказывать, что она идет вперед. Хочу вас заверить, что это не зависит от ЕС. Это долгий путь и процесс. Для успеха на этом пути нужно стремление, целенаправленность, терпения и политическая воля», заявила Калниете.

По ее словам необходимы свобода прессы, независимый суд, многопартийность, а также уважение меньшинств со стороны большинства.






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