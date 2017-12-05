Саакашвили обратился к сторонникам с крыши своего дома в Киеве

05.12.2017 11:44 Экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что приказ о следственных действиях у него дома отдал лично президент Украины Петр Порошенко по указанию лидера Кремля Владимира Путина, передает корреспондент "ГОРДОН".



"Я призываю выйти на улицу и прогнать воров… Подтягиваться и не дать совершить беззаконие, не дать Порошенко по приказу Путина похитить меня", – заявил Саакашвили с крыши своего дома на улице Костельной.



По словам политика, его хотят похитить, так как он "встал на защиту украинского народа". Он призвал своих сторонников выйти на улицу и прогнать "воров и преступников".



Напомним, что сотрудники Главной прокуратуры в сопровождении спецназа СБУ проводят обыск квартиры экс-президента Грузии.















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