Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили обратился к сторонникам с крыши своего дома в Киеве


05.12.2017   11:44
Экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что приказ о следственных действиях у него дома отдал лично президент Украины Петр Порошенко по указанию лидера Кремля Владимира Путина, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Я призываю выйти на улицу и прогнать воров… Подтягиваться и не дать совершить беззаконие, не дать Порошенко по приказу Путина похитить меня", – заявил Саакашвили с крыши своего дома на улице Костельной.

По словам политика, его хотят похитить, так как он "встал на защиту украинского народа". Он призвал своих сторонников выйти на улицу и прогнать "воров и преступников".

Напомним, что сотрудники Главной прокуратуры в сопровождении спецназа СБУ проводят обыск квартиры экс-президента Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Президент Швейцарии надеется на интерес швейцарских инвесторов к Грузии
НБГ: К 2018-2020 годам целевой уровень инфляции составит 3%
В минувшем году в Грузии продано 1 миллион мобильных телефонов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками
Абхазские мандарины россиянам больше не нужны?
Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС
Ильхам Алиев обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу конфликт в Карабахе
Министерства внутренних дел и образования Грузии осуществят превенцию преступности в школах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна