Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили задержан в Киеве

05.12.2017 12:17 Народный депутат Юрий Деревянко заявил, что лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили задержали. "Мы получили информацию, что его задержали. Ему вручили подозрение", — заявил он.



Адвокат Саакшавили Руслан Чорнолуцкий подтвердил, что политик задержан. Его задержали на крыше своего дома, откуда он обращался к своим сторонникам.



Экс-президенту Грузии вручили подозрение. Об этом сообщают народные депутаты и активисты "Руху нових сил", стоящих у квартиры Саакашвили, где проводит обыски СБУ, передает "Украинская правда".



"Саакашвили вручили подозрение, там якобы один из адвокатов, другого адвоката не пускают", - сказал член политсовета "Руху нових сил" Иван Слободянюк.



"Саакашвили находится сейчас в своей квартире, нам сейчас сообщили, что его задержали, вручили уже хотят вручить подозрение", - сказал Деревянко. Он добавил, что силовики попытаются вывести Саакашвили из квартиры.



"Якобы какими-то дворами его будут из квартиры вытаскивать или через крышу, или через окна", - сказал депутат.



Сегодня утром стало известно, что в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратура и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика. При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

















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