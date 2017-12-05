Активисты заблокировали автомобиль СБУ с задержанным Саакашвили

05.12.2017 12:32 Активисты заблокировали автомобиль Службы безопасности Украины с задержанным Михеилом Саакашвили. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.



Около 09:50 правоохранители задержали и посадили в автомобиль Саакашвили, а его сторонники начали блокировать транспортное средство.



В частности, они пытались заблокировать его движение бетонными клумбами, били правоохранителей и ложились под колеса.



Полиция оттеснила митингующих и двинулась по улице Костельной в сторону улицы Трехсвятительской.



В ходе потасовок пострадало несколько активистов.



На данный момент движение автомобиля заблокировано возле Римско-католической церкви на улице Костельной.



Напомним, между активистами и полицией у дома Саакашвили произошла потасовка. Саакашвили сбежал от обысков через крышу. На Саакашвили надели наручники и вручили подозрение.















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