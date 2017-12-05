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Активисты заблокировали автомобиль СБУ с задержанным Саакашвили


05.12.2017   12:32
Активисты заблокировали автомобиль Службы безопасности Украины с задержанным Михеилом Саакашвили. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Около 09:50 правоохранители задержали и посадили в автомобиль Саакашвили, а его сторонники начали блокировать транспортное средство.

В частности, они пытались заблокировать его движение бетонными клумбами, били правоохранителей и ложились под колеса.

Полиция оттеснила митингующих и двинулась по улице Костельной в сторону улицы Трехсвятительской.

В ходе потасовок пострадало несколько активистов.

На данный момент движение автомобиля заблокировано возле Римско-католической церкви на улице Костельной.

Напомним, между активистами и полицией у дома Саакашвили произошла потасовка. Саакашвили сбежал от обысков через крышу. На Саакашвили надели наручники и вручили подозрение.






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