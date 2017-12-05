|
Саакашвили подозревают «в содействии свержению государственного строя» - адвокат
05.12.2017 12:34
Лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили огласили подозрение в содействии свержению государственного строя. Об этом заявил адвокат Павел Богомазов, сообщает "Украинская правда".
По словам члена политсовета "Руху нових сил" Ивана Слободянюка, Саакашвили вручили подозрение. Он добавил, что к нему не пускают второго адвоката.
Утром 5 декабря бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил, что дома у Саакашвили неизвестные выламывают двери.
Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что в доме у Саакашвили Генеральная прокуратура проводит следственные действия.
Активисты пытались заблокировать выходы из здания.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна