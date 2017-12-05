Саакашвили подозревают «в содействии свержению государственного строя» - адвокат

05.12.2017 12:34 Лидеру "Руху нових сил" Михеилу Саакашвили огласили подозрение в содействии свержению государственного строя. Об этом заявил адвокат Павел Богомазов, сообщает "Украинская правда".



По словам члена политсовета "Руху нових сил" Ивана Слободянюка, Саакашвили вручили подозрение. Он добавил, что к нему не пускают второго адвоката.



Утром 5 декабря бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил, что дома у Саакашвили неизвестные выламывают двери.



Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что в доме у Саакашвили Генеральная прокуратура проводит следственные действия.



Активисты пытались заблокировать выходы из здания.















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