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Парламентское меньшинство считает ответы главы СГБ по спецоперации неудовлетворительными
05.12.2017 13:36
Для представителя парламентского меньшинства ответы руководителя СГБ были неудовлетворительными и двусмысленными. Об этом член меньшинства от "Европейской Грузии" Отар Абесадзе заявил после завершения встречи группы доверия с Гомелаури.
"Осталась часть важных вопросов, на которые следствие пока не дало ответы. А также часть ответов оставляли вопросительные знаки, и были непонятными и двусмысленными для нас. Вообще можно сказать, что тот временной и человеческий ресурс, который, к сожалению, тратят спецслужбы в Грузии на преследование или слежку за политическими оппонентами, лучше было бы тратить на безопасность страны. Часть ответов для нас была неудовлетворительной, на часть у следствия пока нет ответа"- заявил член группы доверия и "Европейской Грузии" Ираклий Абесадзе.
По информации начальника Службы государственной безопасности, до сих пор продолжается работа над установлением личности людей, ликвидированных в ходе спецоперации. По его словам, СГБ установила, откуда проникли в страну террористы, и где они взяли оружие.
Спецоперация, которая длилась 20 часов, закончилась вечером 22 ноября. По информации Службы государственной безопасности, задержан один человек, трое ликвидированы. Задержанным в ходе спецоперации является Саед Дудаев.
В столкновении между правоохранителями и подозреваемыми в терроризме, погиб один спецназовец, четыре были ранены.
В ходе контртеррористической спецоперации в Тбилиси, по улице Бери Габриэл Салоси 22 ноября, Ахмед Чатаев взорвал себя. После экспертизы в Службе государственной безопасности Грузии подтвердили этот факт.
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