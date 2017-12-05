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Глава фракции «Самопомич» покидает Раду, чтобы поддержать Саакашвили


05.12.2017   13:41
Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк не одобряет действия украинской власти по отношению к экс-президенту Грузии, лидеру партии "Рух новых сил" Михаэлу Саакашвили и намерен его морально поддержать.

"Сегодня, когда я видел по телевизору, что делается с демократией, я сейчас не могу сидеть в этом зале, я сейчас иду лично и стану рядом с Михо Саакашвили, потому что это преступление против украинской суверенности. Присоединяйтесь!", - сказал О.Березюк с трибуны на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, ранее во вторник утром правоохранители пришли с обысками домой к М.Саакашвили по адресу ул.Костельная, 7, и задержали политика на крыше этого здания, а затем вывели его и посадили в микроавтобус. Активисты пытались препятствовать правоохранителям, между ними возникали локальные стычки. В настоящее время они не дают автобусу с задержанным политиком выехать с улицы.






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