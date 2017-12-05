Саакашвили грозит от 3 до 5 лет по предъявленному обвинению

05.12.2017 13:55 Служба безопасности Украины подтвердила задержание Михеила Саакашвили, объяснив его причину.



«Сотрудники СБУ вместе с Генеральной прокуратуры Украины 5 декабря 2017 года в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Украины задержали проживающего в Киеве Михеила Саакашвили», — говорится в сообщении СБУ.



Как уточнили в ведомстве, в присутствии адвоката Саакашвили сообщили о подозрениях следственных органов, в связи с чем его должны допросить следователи.



Статья 256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» УК Украины предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.



Часть первая включает «заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности».



Ранее сообщалось, что в квартире Саакашвили проводится обыск.



После этого Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Через какое-то время его удалось задержать и посадить в автобус, который, тем не менее, заблокировали соратники Саакашвили недалеко от места событий. Транспортному средству не дают выехать.















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