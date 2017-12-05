ЕНД: Задержание Саакашвили обусловлено только политическими мотивами

05.12.2017 13:57 «Уверен, что Иванишвили не хочет видет Саакашвили в Грузии и если он все же сюда приедет, Иванишвили очень скоро почувствует это на себе», — заявил член «Национального движения» Заза Бибилашвили отвечая на вопрос, случится или нет экстрадиция Михеила Саакашвили в Грузию.



«Я не хочу спекулировать тем, что случится дальше, но я внимательно наблюдаю за процессами и что бы не случилось, мы готовы ко всем сценариям. Уверен, что ни один олигарх и ни один его преспешник не пойдет против воли народа», — отметил Бибилашвили.



Бибилашвили считает, что задержание экс – президента Грузии обусловлено только и только политическими мотивами и Саакашвили не связан ни с одной правовой процедурой.















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