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Минюст еще не получил от прокуратуры выводов экстрадиционной проверки Саакашвили
05.12.2017 14:01
Министерство юстиции Украины на сегодня еще не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от прокуратуры в отношении экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом УНН сообщили пресс-службе Минюста.
"По состоянию на сегодняшний день Министерство юстиции не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от органов прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
В Минюсте добавили, что когда завершится экстрадиционная проверка, они смогут продолжить процесс рассмотрения запроса об экстрадиции, рассмотреть выводы прокуратуры и на их основе перейти к следующим этапам экстрадиционной процедуры.
В Минюсте сообщали, что ожидают получить от органов прокуратуры полных выводов экстрадиционной проверки в отношении бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили ориентировочно до конца ноября этого года.
Сегодня СБУ совместно с ГПУ задержали Саакашвили по подозрению в содействии преступной организации.
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