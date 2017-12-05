Минюст еще не получил от прокуратуры выводов экстрадиционной проверки Саакашвили

05.12.2017 14:01 Министерство юстиции Украины на сегодня еще не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от прокуратуры в отношении экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом УНН сообщили пресс-службе Минюста.



"По состоянию на сегодняшний день Министерство юстиции не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от органов прокуратуры", - отметили в пресс-службе.



В Минюсте добавили, что когда завершится экстрадиционная проверка, они смогут продолжить процесс рассмотрения запроса об экстрадиции, рассмотреть выводы прокуратуры и на их основе перейти к следующим этапам экстрадиционной процедуры.



В Минюсте сообщали, что ожидают получить от органов прокуратуры полных выводов экстрадиционной проверки в отношении бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили ориентировочно до конца ноября этого года.



Сегодня СБУ совместно с ГПУ задержали Саакашвили по подозрению в содействии преступной организации.















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