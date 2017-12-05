Во всех школах без исключения будут работать психологи - министр образования

05.12.2017 14:03 Мы обязательно достигнем, чтобы все школы без исключения стали максимально безопасными, и подобная трагедия никогда не повторилась – заявил на пресс-конференции министр образования и науки Михаил Чхенкели.



По словам министра, в системе будут внедрены программы управления конфликтов, превенции и медиации, для чего вместе с профессионалами будут работать магистранты и докторанты специальности психологии. По заявлению Михаила Чхенкели, в процесс будут включены также родители.



"Совместная группа министерств образования и внутренних дел также будет работать над обеспечением психологического и консультационного сервиса для несовершеннолетних, будут внедрены программы управления конфликтов, превенции-медиации. В круглосуточном режиме будет работать горячая линия психологической службы. Чтобы охватить все школы страны без исключения, в процессе вместе с профессионалами будут включены магистранты и докторанты специальности психологии высших учебных учреждений. Мы придаем особое значение активному участию родителей в этом процессе. Это подразумевает с одной стороны интенсивную включенность родителей в жизни школы, а также предложение им необходимой информационно-консультативной услуги. Мы должны заботиться не только о превенции преступления, но и прежде всего о формировании такой обстановки, где недопустимы насилие и агрессия.



Я убежден, что как бы сложно нам это ни казалось, мы должны двигаться именно к этой цели. А это достигается только распространением знания и образования, внедрением правильной системы ценностей, здорового образа жизни. Министерство открыто для сотрудничества с общественностью"- заявил Михаил Чхенкели.

















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