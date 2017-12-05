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Ирина Пруидзе: Грузия консервативная страна с сильной Православной Церковью


05.12.2017   14:35
Грузия является консервативной страной с сильной Православной Церковью, соответственно, очень трудно было принять антидискриминационный закон – так ответила член властного большинства Ирина Пруидзе на международной конференции в парламенте Грузии "Евросоюз и партнеры- разнообразие для сильного единства" на вопрос о том, какая была самая сложная реформа с точки зрения гармонизации с законодательством Евросоюза.

"Очень сложно было принять антидискриминационный закон, поскольку этому противостояли консервативные группы. Грузия является очень консервативной страной с чрезвычайно сильной Православной Церковью, соответственно, очень трудно было принять этот закон. Нам была необходима коммуникация с разными группами общества, Церковью, но в конечном итоге нам удалось принять антидискриминационное законодательство"- заявила Пруидзе.

В то же время, по словам депутата, парламент работает над законом о правах потребителей, что возможно, тоже оказаться сложным, исходя из того, что с одной стороны закон должен защитить интересы потребителей, и с другой стороны не нанести ущерб бизнесу.

С точки зрения гармонизации с законодательством ЕС Ирина Пруидзе назвала так же противоречивым вопросом ввод техосмотра, который, по ее словам, создаст дополнительные финансовые сложности низким слоям населения.







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