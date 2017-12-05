Саакашвили стал жертвой конфликта между антикоррупционным бюро и прокуратурой Украины - Хухашвили

05.12.2017 15:17 В Украине серьезное противостояние между антикоррупционным бюро и прокуратурой Украины, а Саакашвили странно попал во все это - заявил политолог Гия Хухашвили, комментируя вопрос задержания Михеила Саакашвили.



По предположению Гии Хухашвили, в Украине прокуратура и Совет национальной безопасности выступили против американской политики, в том числе осуществили наступление на Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое рассматривается в Украине как американский проект. По мнению политолога, именно в этом контексте и задержали Михеила Саакашвили.



"На данное время вопрос мутный. Мне кажется, что в Украине начался довольно сложный процесс. Если посмотреть на полную картину, увидим, что вчера между антикоррупционным бюро и прокуратурой Украины началось серьезное противостояние. У антикоррупционного бюро была внедрена агентура в разных ведомствах, и в настоящем началось выявление коррупционных фактов.



За этим вчера последовало заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки о том, что они разочарованы в контексте борьбы с коррупцией в Украине.



Прокуратура и Совет национальной безопасности начали наступление на все американское, и Саакашвили взяли в данном контексте. Сейчас они думают, что им некуда отступать. Этими шагами они противостоят Америке, и Миша странным образом попал во все это. На мой взгляд, эти факты связаны между собой"- заявил Гия Хухашвили.



Политолог говорил также об экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию, и отметил, что с данной точки зрения необходимо учитывать два направления: политические и правовые факторы.



"Дело обстоит не совсем так, что они задержали Михеила Саакашвили, и на этом все закончилось. Касательно варианта его экстрадиции, здесь есть два аспекта- правовой и политический.



С правовой точки зрения страна должна сделать все, чтобы экстрадировать Саакашвили в Грузию, и он ответил за совершенные здесь действия. Правда, у него нет гражданства Грузии, но он совершил преступление на территории Грузии. С другой стороны, с политической точки зрения будет он в тюрьме или нет в Грузии, является головной болью власти. Я не считаю, что Саакашвили может вызвать серьезный кризис в Грузии, но фактором дестабилизации, разумеется, будет. Политически стране не нужна его экстрадиция"- заявил Гия Хухашвили.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

