Депутат ВР: Делом о финансировании Саакашвили со стороны Курченко занимается подозреваемый в коррупции прокурор

05.12.2017 15:24 Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко утверждает, что обвинение лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили в причастности к уголовному делу в отношении приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко безосновательно, а ведет его военный прокурор сил АТО Константин Кулик, которого НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении.



"Это дело ведет прокурор Кулик, который обвиняется в незаконном обогащении, и которого Луценко назначил по уголовному делу, связанному с конфискацией средств Януковича. Статью, по которой обвиняется Саакашвили, привязывают к уголовному делу Януковича и Курченко, и Порошенко с Луценко ничего лучшего не придумали, чем привязать это обвинение к господину Саакашвили… Они держали на вооружении эту статью, и доблестный прокурор Кулик, совсем не коррупционер… этим делом и занимается", - сказал Ю.Деревянко в эфире NewsOne во вторник.



Депутат утверждает, что следственные действия по этому делу проводились с нарушениями.



"Когда политические силы или политики, четко говорят о коррупции и других уголовных вещах, мы видим такую реакцию", - сказал он.



Комментируя предстоящее заявление генерального прокурора Юрия Луценко, и якобы информацию о раскрытых СБУ и Генпрокуратурой источников финансирования "майдана", который организовывал М.Саакашвили, Ю.Деревянко сказал: "Они хотят сказать, что В.Янукович финансирует "михомайдан", что Янукович финансирует всех украинцев, которые стоят тут, возле меня… В этом уголовном деле речь идет о том, что якобы какие-то люди, и Янукович и Курченко, и другие, дают деньги, чтобы люди ходили на мирные акции. Представляете, какой это маразм. И именно это Луценко хочет заявлять".



Отвечая на вопрос о дальнейших действиях людей, которые пришли выразить свой протест против задержания М.Саакашвили, а также уточняя, с чьей стороны возникали провокации, депутат рассказал: "Эти события провоцируют правоохранители, а также люди, которых правоохранители сюда пригласили… Также кто-то из правоохранителей применил слезоточивый или нервнопаралитический газ, и возникло столкновение, которое мы еле остановили".



"Люди требуют только того, чтобы правоохранители действовали только по закону, никто не собирается ни бить правоохранителей, ни вступать с ними ни в какие столкновения, мы тут стоим, чтобы был закон, и все следственные действия осуществлялись исключительно по закону, а не бандитским способом", - подытожил он.



Как передает"Интерфакс-Украина", в настоящее время микроавтобус, в котором находится задержанный М.Саакашвили, попробовал немного проехать по ул.Трехсвятительской в сторону Европейской площади. В это время сторонники политика начали бить по кузову автобуса и разбили в нем стекло задней левой двери. После этого на крышу микроавтобуса залезла девушка из числа активистов.



Микроавтобус остается заблокированным возле здания "Украинского дома". Движение по ул.Трехсвятительской перекрыто, на ней находится несколько сотен правоохранителей и сторонников М.Саакашвили, а также большое количество журналистов.















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