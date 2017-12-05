Протестующие вытащили Саакашвили из автомобиля правоохранителей

05.12.2017 16:03 Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили выбрался из микроавтобуса, куда был помещен правоохранителями ранее после задержания в своем доме по ул.Костельная, 7 в центре Киева, и направляется в сторону собственному дому.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соратники М.Саакашвили смогли открыть двери заблокированного на ул.Трехсвятительской микроавтобуса, после чего политик вышел из него и пошел пешком вверх по ул.Трехсвятительской идет на ул.Костельную в сопровождении сторонников и сотрудников СМИ. Правоохранители его не преследовали.



В настоящее время М.Саакашвили остановился на ступеньках Александровского костела на углу ул.Костельной и Трехсвятительской и выступает с речью.



Он призвал украинцев продемонстрировать протест, поблагодарил за поддержку и сказал: "Ничего не бойтесь".















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