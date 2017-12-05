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Саакашвили вместе со сторонниками направляется к Раде требовать принятия закона об импичменте президента
05.12.2017 16:06
Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили призвал сторонников пойти к зданию Верховной Рады Украины с требованием принятия закона об импичменте президента.
"Идем все к Раде и требуем импичмента президента", - сказал М.Саакашвили во вторник, выступая перед собравшимися сторонниками и журналистами на ул.Костельной в центре Киева во вторник после того, как покинул автомобиль, на котором его планировали доставить на допрос.
"Я призываю всех прийти на Майдан и начать процесс освобождения страны от Порошенко и его банды. Не надо ничего бояться – пускай они боятся нас", - добавил он.
После этого М.Саакашвили вместе со сторонниками отправился по ул.Костельной в сторону Майдана Независимости.
На ул.Костельной продолжается толчея сторонников политика и правоохранителей.
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