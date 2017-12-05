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ГПУ будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для Саакашвили


05.12.2017   16:32
Судебные заседания по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили и руководителя Киевского областного отделения партии Севериона Дангадзе состоятся 6 декабря, заявил на брифинге 5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Михеил Саакашвили был задержан и направлен в свою квартиру, где в присутствии адвоката, хочу особо подчеркнуть, в присутствии своего адвоката, ему было вручено постановление о задержании, он был помещен в специальный автомобиль Службы безопасности Украины, который все еще движется в сторону СБУ", – сказал Луценко.

По словам Генерального прокурора Украины, Саакашвили сегодня после проведения следственных действий официально предъявят подозрение по статье 256 Уголовного кодекса Украины – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Луценко рассказал, что окружение Саакашвили было намерено свергнуть власть в Украине при содействии беглого бизнесмена Сергея Курченко. Генпрокурор также сообщил, что сторонники экс-президента Грузии получили от российской стороны $0,5 млн.

"Завтра, очевидно, состоятся суды, на которых мы будем ходатайствовать об аресте без альтернативы внесения залога Севериону Дангадзе, который подозревается в статье 256 и в 110 (напомню, это государственная измена)… Господину Саакашвили будет предъявлена 256 статья без 110, санкции которой позволяют нам ходатайствовать завтра в суде о круглосуточном домашнем аресте с браслетом", – добавил генпрокурор.

Утром 5 декабря бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил, что дома у Саакашвили неизвестные выламывают двери. Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что в доме у политика Генеральная прокуратура проводит следственные действия.

Активисты пытались заблокировать выходы из здания. У дома Саакашвили произошли потасовки.
Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заявил, что экс-президента Грузии задержали. Адвокат Павел Богомазов сообщил, что лидеру "Руху нових сил" огласили подозрение в содействии свержению государственного строя.

В настоящее время активисты продолжают блокировать микроавтобус СБУ на улице Трехсвятительской в Киеве, где находится задержанный политик.






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